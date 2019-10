Vitória de Portugal e golo de Ronaldo

Portugal venceu nesta sexta-feira o Luxemburgo por 3-0 em jogo disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A selecção orientada por Fernando Santos marcou o primeiro golo durante os 45 minutos iniciais, na sequência de uma jogada de insistência de Nélson Semedo. A bola, contudo, sobrou para Bernardo Silva que inaugurou o marcador (16').

O segundo golo português surgiu já depois do intervalo, após uma recuperação de bola de Cristiano Ronaldo que, isolou-se e, à saída do guarda-redes luxemburguês, fez um “chapéu” e aumentou a vantagem lusa. Foi o 699 golo da carreira do capitão português.

O resultado final foi apenas fixado a um minuto dos 90, na sequência de um canto, com a bola a sobrar para Gonçalo Guedes (que tinha entrado poucos minutos antes), que não teve cerimónias.

Com este triunfo, Portugal mantém-se no segundo lugar do Grupo B, a cinco pontos da líder Ucrânia, que também venceu o seu jogo desta sexta-feira. Os portugueses, que na segunda-feira defrontam os ucranianos em Kiev, têm, contudo, menos um jogo realizado.