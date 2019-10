Portugal derrotado na Holanda no apuramento para o Euro de Sub-21

A selecção portuguesa de futebol de Sub-21 sofreu nesta sexta-feira a primeira derrota no Grupo 7 da fase de apuramento para o Europeu da categoria, que será realizado em 2021, ao perder na Holanda, por 4-2.

No Stadion de Vijverberg, em Doetichem, os holandeses colocaram-se na frente em três ocasiões, com golos de Boadu, aos oito e 84 minutos, de Koopmeiners (50), de grande penalidade, e de Stengs (90'+4'), tendo Portugal ainda reagido por duas vezes: Diogo Queirós, aos 42’, e Gedson Fernandes, aos 64’, também de penálti.

Na classificação, a Holanda chega assim à liderança com seis pontos, os mesmos que Portugal, mas com vantagem no confronto directo e tendo menos um jogo, seguindo-se a Bielorrússia e a Noruega com quatro, enquanto Chipre tem três e Gibraltar ainda não pontuou.