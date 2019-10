Nagornyy venceu o duelo russo no All-Around

De bronze a ouro em um ano. Depois do terceiro lugar em Doha 2018, Nikita Nagornyy sagrou-se nesta sexta-feira campeão mundial no All-Around, a primeira final individual masculina nestes campeonatos que se estão a disputar em Estugarda. Este foi o segundo título mundial Em Estugarda para o ginasta de 22 anos, depois depois do ouro russo na prova por equipas.

Repetiu-se na cidade alemã a hierarquia que já se tinha verificado nos Europeus de Abril passado, na Polónia, com Nagornyy (88,772 pontos) a bater o seu compatriota Artur Dalaloyan (87,165), que defendia o seu título no All-Around conquistado no ano passado. Depois da dupla russa, ficou o ucraniano Oleg Verniaiev (86,973), vice-campeão olímpico em 2016.

Os Mundiais de Estugarda terminam neste domingo, com a realização nos últimos dois dias das finais masculinas e femininas dos aparelhos.