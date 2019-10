Jogos com História: O primeiro de Cristiano Ronaldo

Portugal recebe nesta sexta-feira o Luxemburgo e, para lá das contas do apuramento, há outras que vão sendo feitas: quando é que Cristiano Ronaldo irá ultrapassar Ali Daei e tornar-se o melhor marcador de sempre em jogos de selecção? Faltam-lhe 16 para chegar aos 109 do iraniano. E tudo começou no Estádio da Luz.