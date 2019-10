Sem brilhar, Wallabies ficam na rota da Inglaterra

Durante uma hora ainda houve alguma incerteza em Shizuoka, mas a Austrália cumpriu a sua obrigação e somou nesta sexta-feira a terceira vitória no Grupo D do Campeonato do Mundo de râguebi. Já sob a ameaça do tufão Hagibis - choveu durante todo a partida -, os Wallabies venceram a Geórgia, por 27-8, e se não houver uma enorme surpresa no domingo no País de Gales-Uruguai, os australianos vão defrontar a Inglaterra nos quartos-de-final.

Não foi um jogo brilhante da Austrália, mas muito do mérito da exibição assim-assim dos australianos tem que ser dado à boa defesa da Geórgia. Os georgianos, que com esta derrota ficaram fora do top-3 do grupo e terão, assim, que disputar a qualificação para o Mundial 2023 onde vão ter Portugal como um dos adversários, estiverem bem melhores do que na partida anterior, onde foram batidos por números inesperados por Fiji.

Quando à Austrália, que entrou em campo com um lugar nos “quartos” já assegurado, apenas marcou um ensaio na primeira parte (Nic White, aos 22') e só ao fim de uma hora de jogo conseguiu colocar os georgianos com uma desvantagem superior a sete pontos: com uma excelente iniciativa individual, o ponta Marika Koroibete fez o segundo ensaio e colocou o resultado em 17-3.

A Geórgia ainda ripostou – ensaio de Todua -, mas nos últimos cinco minutos a Austrália fez mais dois toques de meta (Jack Dempsey e Will Genia), garantido o ponto de bónus ofensivo e uma vantagem final de 19 pontos (27-8).

Para este sábado estavam agendados três partidas, mas o Nova Zelândia-Itália, em Toyota, e o Inglaterra-França, em Yokohama, não serão disputados devido à passagem no fim-de-semana do tufão Hagibis pelo Japão e o resultado final dos dois jogos será um empate a zero, com dois pontos para cada selecção.

Com esta decisão, os All Blacks terminaram em 1.º lugar do Grupo B com 16 pontos, mais um do que a África do Sul. Nos quartos-de-final, os neozelandeses vão defrontar o 2.º classificado do Grupo A, enquanto os sul-africanos jogam contra o vice-líder do mesmo grupo.

E o Irlanda-Samoa, a única partida que está agendada para este sábado (11h45), será importante para definir os rivais de All Blacks e Springboks. Se venceram com ponto de bónus ofensivo, os irlandeses garantem matematicamente a qualificação.

Ainda por decidir está o que vai acontecer no domingo. Há quatro partidas agendadas (Namíbia-Canadá, Estados Unidos-Tonga, País de Gales-Uruguai e um decisivo Japão-Escócia) que podem igualmente ser canceladas devido ao tufão. A decisão será tomada pela World Rugby apenas no dia dos jogos.