Ana Catarina Nogueira nas meias-finais do Open de Menorca

Pela quinta vez em 2019, Ana Catarina Nogueira vai disputar as meias-finais de um torneio do World Padel Tour (WPT). Nesta sexta-feira, a jogadora portuguesa e Paula Josemaría defrontaram a dupla n.º 4 do Open Menorca (Elisabet Amatriaín e Patricia Llagun), mas ao fim de mais de duas horas de equilibro, Ana Catarina Nogueira conseguiu vencer, com um duplo 7-6.

Após conseguirem vencer nos “16-avos” e “oitavos” em dois sets, Ana Catarina Nogueira e Paulo Josemaría voltaram a não ceder nenhum parcial, mas como se previa o duelo com Amatriaín e Llagun, que repartem o 9.º lugar do WPT, foi pautado pelo equilíbrio.

O primeiro set, que durou quase 1h15, foi decidido num tie-break onde a jogadora do Porto, n.º 8 do ranking mundial, rapidamente conseguiu uma boa vantagem, fechando o parcial com um 7-3. O segundo set foi diferente.

No quinto jogo, Amatriaín e Llagun conseguiram fazer um break e chegaram a estar a vencer por 4-2, mas Nogueira e Josemaría responderam bem e devolveram a quebra de serviço no oitavo jogo (4-4).

Sem que ninguém voltasse a perder o serviço nos jogos seguintes, a partida voltou a ir para um tie-break, que desta vez foi mais equilibrado, mas a dupla luso-espanhola acabou por ser mais forte, vencendo por 7-5.

Garantida a quinta presença neste ano numa meia-final, Ana Catarina Nogueira terá um “osso duro de roer” neste sábado: as rivais da portuguesa serão as gémeas Alayeto, que numa excelente partida afastaram nos “quartos” Marta Ortega e Marta Marrero, a dupla n.º 1 do WPT, com os parciais de 6-7, 6-3 e 7-5.