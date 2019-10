Mata-me é o quarto tema de Helder Moutinho para o seu disco de 2020

Após um hiato de dois meses, o fadista Helder Moutinho retoma o processo de criação do seu novo disco, que tinha vindo a nascer ao ritmo de um tema por mês. Em single, com vídeo e com uma banda desenhada inédita a acompanhar. Primeiro, em Abril, foi Nunca parto inteiramente, depois Atrás dos meus cortinados (em Maio) e, por fim, Fado da Herança (já em Julho). Agora, o novo tema chama-se Matas-me, tem letra de João Monge e música de Manuel Paulo. Nesta quarta gravação, com Helder Moutinho (voz) estão Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), Miguel Silva (viola de fado) e Ciro Bertini (baixo acústico). O tema Matas-me foi gravado na Maria da Mouraria, em Lisboa, com som, mistura e masterização de António Pinheiro da Silva. Na produção rádio está Ana Sofia Carvalheda (Antena 1), com captação de som por Eric Harizanos (Antena 1). O videoclipe, ainda a divulgar, tem realização de Filipe Pereira.

Para este tema, o fadista criou uma história, uma ficção, que aqui se reproduz na íntegra:

“Num bar qualquer, de uma rua qualquer, de um bairro qualquer de uma cidade antiga... entrei sem ter percebido muito bem ao que ia e onde ia. Fiquei preso. Podia até continuar a olhar para o resto da multidão, das coisas, dos pormenores, das gargalhadas, dos outros olhares, mas não, eram tudo pequenos ruídos de fundo, pequenas distracções, faziam parte do cenário e estava tudo certo. Mas era isso mesmo, um cenário vivo de um filme a preto e branco com a personagem principal que eras tu... a cores.

Depois só faltava mesmo aquela sensação de que passaria a fazer parte do filme e desta vez já eram dois personagens a cores num filme fantástico... a preto e branco.

Caminhámos pela rua várias horas. Falámos de tudo o que foi possível, sofregamente, sobre cada um de nós. Como se nos tivéssemos conhecido tão bem noutra vida, já não nos víssemos desde o dia da nossa morte e que já tivéssemos passado pelo menos todos os anos da nossa idade. Continuámos a caminhar e era como que as nossas almas quisessem uma coisa e a nossa carne outra. Era como se tivéssemos a certeza que tudo passaria a ser eterno entre nós e que a nossa separação não nos traria sofrimento porque era apenas geográfica.

Numa casa qualquer, de uma rua qualquer, de um bairro qualquer de uma cidade antiga... pusemos a chave à porta e tivemos a sensação que aquela era a nossa casa. O nosso tempo era o nosso segredo... e partilhámos os nossos desejos, as nossas loucuras, a nossa ternura, o nosso medo e a nossa insensatez. Mais uma vez como se já nos tivéssemos conhecido e que já nos tivéssemos amado tanto que o amor agora já nem estava em causa. Esse já tinha sido vivido e estava resolvido e era melhor que assim estivesse. Agora éramos duas novas pessoas loucamente apaixonadas a descobrir os nossos novos corpos, os nossos novos desejos e sensações. E descobrimos, descobrimos, descobrimos, até ao amanhecer... Quando a manhã chegou afastámo-nos um do outro como se não nos fosse permitida a luz do dia. Como se a noite fosse o nosso sonho perfeito e o dia a nossa mais triste realidade.

Num bar qualquer, ou numa casa qualquer de uma rua qualquer, de um bairro qualquer de uma cidade antiga... já sabíamos que o amor não iria acontecer... inventámos a nossa Paixão. Era uma vez...”

Foto TOMÁS ROSA

O disco a editar em 2020 virá juntar-se aos cinco que Helder Moutinho já gravou em nome próprio: Sete Fados e Alguns Cantos (1999); Luz de Lisboa (2004); Que fado é este que trago? (2008); 1987 (2013); e O Manual do Coração (2016). Seguiu-se-lhes o espectáculo Escrito no Destino, estreado no Teatro São Luiz e na Casa da Música, a partir do qual Helder decidiu iniciar este processo de gravação gradual do novo disco.

Como nos temas anteriores, Matas-me é acompanhado por uma prancha da BD criada por Tomás Rosa especificamente para este projecto, prancha essa que aqui se mostra pela primeira vez. A gravação do disco é uma co-produção da MWF – Music Without Frontiers com o Museu do Fado e tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores.

Matas-me

(letra de João Monge e música de Manuel Paulo)

Há que sofrer

Com a tua despedida

Há que chorar

De alegria por te ver

O meu peito tem num canto

Duas rosas em pranto

O destino de uma vida

Que se esgota pra viver

Deixa-me só

Quero ficar só às escuras

Vai-te embora e deixa-me só

A pensar no que vivi

A saudade é o alento

De um coração ao relento

Quando tu não me procuras

Às escuras penso em ti

Se uma gaivota poisar

À beira desta janela

E disser que te viu passar

Mandarei dizer por ela

Que me dói a luz do dia

Sou a noite sem fim

Volto a chorar de alegria

Quando voltares para mim

Matas-me de amor

Quando vens sem avisar

Matas-me de amor

Quando me tens sem perdão

Morremos um de cada vez

Sem voz nem lucidez

É o sangue a suplicar

Que te mate de paixão