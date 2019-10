“És um designer? Queres ser um designer?” Há um novo Sangue Novo na ModaLisboa

Os militares dão as boas vindas ao público da moda, mesmo ao lado de onde, na manhã de sábado, será a Feira da Ladra. Quando a ModaLisboa se aventura à descoberta da capital, mistura e volta a dar caras, estilos e códigos. A 53.ª ModaLisboa estreou-se num novo cenário no final da tarde desta sexta-feira: as Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, e até na passerelle as fardas aprumadas puseram-se em sentido fashion ao lado de todos os que vieram ver “o futuro” — o concurso Sangue Novo, desfile colectivo de jovens designers que sugerem causas geracionais e não acreditam numa só versão de homens e mulheres, querem reciclar e vivem uma nostalgia pelo século XX. Mas o mais precioso, diz PÚBLICO o presidente do júri Miguel Flor, é a sua identidade. “Quanto mais individuais forem, mais significam.”

Continuar a ler