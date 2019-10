Finalistas do Sangue Novo são escolhidos nesta sexta-feira, na ModaLisboa

Os finalistas do concurso Sangue Novo, dedicado a novos talentos e valores emergentes, da ModaLisboa são anunciados nesta sexta-feira, no âmbito da 53.ª edição da iniciativa, que decorre até domingo na zona do Campo de Santa Clara, em Lisboa.

Ao Sangue Novo, que há um ano passou a ser anual, concorrem: André Santos, Beatriz Julião, Cêlá, Feliciano, Ferencz Borbala (Roménia), Filipe Cerejo, Flávia Brito (Brasil), Francisco Pereira, Inês Manuel Baptista e Louis Appelmans (Bélgica). Os dez concorrentes, escolhidos entre 82 candidaturas (59 portuguesas e 23 internacionais), apresentam as suas propostas num desfile coletivo, às 18h, nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento.

Destes, serão escolhidos seis finalistas, que recebem mil euros cada um para prepararem uma nova colecção a apresentar na 54.ª edição da ModaLisboa, em Março de 2020.

Depois das propostas dos jovens designers do Sangue Novo, a ModaLisboa prossegue com a apresentação das coleções da Hibu, de Valentim Quaresma e do colectivo Awaytomars. Além disso, está prevista também a apresentação da Stoners, que junta a casa de moda Colisão Studios e associação portuguesa Assimagra, “fundada em 1964, que representa os recursos minerais de Portugal e tem orientado a sua intervenção na promoção dos recursos minerais portugueses”.

Os desfiles são acessíveis apenas por convite, mas há outras actividades abertas ao público, caso do “momento especial” marcado para as 19h30 no Jardim Laranjeiras, um DJ set de Fred, que marca a inauguração da exposição da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) que estará patente até domingo.

Além desta exposição, estarão também acessíveis o showcase ModaPortugal, do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) e da ​Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção (ANIVEC), que reúne moda, lifestyle e cultura, e a loja temporária Wonder Room, que reúne marcas de joalharia, calçado, vestuário e lifestyle.

Além disso, até domingo, o Museu Militar de Lisboa e a respectiva Sala dos Gessos terão entrada livre. O programa da 53.ª edição da ModaLisboa volta a incluir o Check Point, um espaço de encontro da indústria, que inclui oficinas e debates.