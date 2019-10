César Lacerda ao vivo no auditório do PÚBLICO

Cantor e compositor, César Lacerda nasceu em Diamantina, Minas Gerais, em 5 de Maio de 1987, filho de uma pianista também professora de música e directora do Conservatório. Os primeiros discos gravou-os integrado na banda cLAP!, vindo depois os seus trabalhos a solo: César Lacerda (2011), Porquê da Voz (2013), Paralelos & Infinitos (2015) e O Meu Nome É Qualquer Um (2016), este gravado em parceria com Rómulo Fróes.

Agora tem na bagagem um novo disco, Tudo Tudo Tudo Tudo, com direcção artística de Marcus Preto (que trabalhou com Gal Costa, Tom Zé, Nando Reis, Erasmo Carlos ou Mallu Magalhães, entre outros) e regressa a Portugal para dois concertos, onde, a par do seu repertório, interpretará canções de nomes como Ângela Ro Ro, Caetano Veloso ou Rita Lee. Os concertos são dia 17 no Pequeno Auditório do CCB e dia 25 na Sala 2 da Casa da Música, com Tiago Nacarato por convidado.