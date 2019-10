Médicos sem especialidade estão a fazer urgências de obstetrícia no São Francisco Xavier

A secção Sul da Ordem dos Médicos identificou nas escalas da urgência obstétrica do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, médicos que não estão inscritos no colégio da especialidade nem são internos de ginecologia/obstetrícia. Uma situação que não cumpre as regras definidas pelo colégio de ginecologia/obstetrícia da Ordem dos Médicos. O Centro Hospitalar Lisboa Ocidental afirma que esses clínicos estão limitados ao atendimento e não fazem cirurgias. A Ordem também identificou em vários hospitais do Sul do país equipas de profissionais abaixo dos mínimos definidos para este tipo de urgência.

