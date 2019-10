Em Elvas, o Chega “recolheu o ódio da população” contra os ciganos e ganhou votos

Reportagem

Dados da PSP de Elvas mostram que não há mais ciganos a cometer crimes do que não-ciganos. Mas na cidade onde vivem centenas de ciganos os preconceitos estão bem vivos. Uma das suas freguesias teve a maior taxa de votantes no Chega acima dos 100 votos e muitos explicam-nos com a ciganofobia. Ele “recolhe o ódio da população” para captar votos, diz um mediador cigano. Há quem tema que o Chega vá agora para Elvas “provocar ciganos para legitimar” o seu discurso.