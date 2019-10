Pedro Lomba e o peso crescente da ideologia

Pedro Lomba é advogado e professor universitário. A actividade política do Pedro está ligada ao PSD e foi secretário de Estado do Governo de Passos Coelho. Mas foi bem antes disso que o Pedro começou por dar que falar, quando, ainda nos primórdios da blogosfera, em 2003, integrou um dos blogues mais marcantes, conjuntamente com Pedro Mexia e João Pereira Coutinho, onde uma direita mais jovem começava a mostrar-se.

Este é o 1º episódio de uma nova edição da série ‘Orientações Políticas’.

