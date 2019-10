Leis laborais são o primeiro obstáculo nas conversas entre PS e BE

Há quatro anos, na hora de escrever preto no branco as condições que levavam os partidos da esquerda a aceitar e a apoiar um Governo do PS, ficou de fora das posições conjuntas tudo aquilo em que não concordavam. António Costa diria muitas vezes que o que tinha corrido bem na “geringonça” era que se tinham concentrado no que os unia e tinham deixado de fora o que os separava, deixando espaço a que cada partido mantivesse a sua identidade. Na altura, uma matéria saltava à vista: as leis laborais. Quatro anos depois, é o primeiro tema na praça pública em que os dois partidos não têm a mesma posição. Os socialistas reuniram-se nesta quinta-feira à noite para definir afinal como quer António Costa governar.

