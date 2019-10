Comissão executiva do PEV deu aval a negociações com PS

A Comissão Executiva Nacional do Partido Ecologista Os Verdes deu o seu aval a que o partido mantenha o diálogo com o PS e o Governo de António Costa para “apreciação prévia conjunta de eventuais propostas de rejeição ao programa do Governo, moções de censura ao Governo e de cada orçamento do Estado”.

Em comunicado, a comissão limita-se a anunciar que é favorável a que o PEV assuma disponibilidade para esta apreciação mas não faz qualquer referência à forma que um futuro entendimento deverá assumir – ou seja, se é um compromisso para quatro anos ou para ser visto anualmente, ou se implica que os Verdes queiram ver incluídas ainda no programa do Governo algumas medidas. É que no final da reunião de quarta-feira na sede do PEV, o deputado José Luís Ferreira afirmou que a intenção do partido é assegurar que na próxima legislatura se irão pôr em prática “propostas justas para o ambiente e para os portugueses”. O que já se sabe é que não haverá qualquer documento.