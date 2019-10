Como será a nossa alimentação em 2050? Estas ilustrações imaginam

Menu do Dia

Como será a nossa alimentação em 2050? De que serão feitos os produtos? Será que os hidratos virão numa bisnaga? E as proteínas em embalagens em vácuo?

Foi com estas perguntas em mente que a ilustradora Carolina Maria imaginou a exposição 2050, título que tem por base as muitas notícias que prevêem que dentro de 30 anos os humanos irão viver "sob condições extremas, num cenário inédito". "Esta exposição é um delírio desenhado sobre a comida do futuro... e sobre o 'resto'", explica, num email enviado ao P3, a Quinta da Cruz, em Viseu, que aloja a exibição até 13 de Outubro.

Quem lá for pode espreitar o seu futuro ao cirandar por três salas. Numa, a ilustradora viseense nascida em 1985 apresenta três serigrafias que retratam a mesma paisagem em 2000, 2025 e 2050; noutra, dez risografias sobre a comida do futuro ("comida artificial com cores eléctricas; consumo feliz, cor-de-rosa"); e, por fim, na última mostra-se o que poderá acontecer aos quatro elementos ("a água que se torna fogo e a terra que se transforma em ar").

A Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea lançou o desafio de ilustrar o tema Viseu – Destino de Gastronomia a Leslie Wang e a três artistas portuguesas: Inês Flor, Carolina Maria e Rosário Pinheiro. Enquanto uma ala do espaço recebe A journey through taste, exposição de artista taiwanesa, a outra ala alberga rotativamente o trabalho das artistas portuguesas, até 24 de Novembro.