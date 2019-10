Parlamento Europeu rejeita comissária designada por Macron

O Parlamento Europeu rejeitou esta quinta-feira a nomeação de Sylvie Goulard como comissária europeia do Mercado Interno no futuro executivo de Ursula Von der Leyen.

O parecer negativo dos eurodeputados das comissões parlamentares do Mercado Interno e da Indústria – 82 votaram contra a nomeação da francesa, 29 a favor e um absteve-se – prende-se com a recusa de Sylvie Goulard em apresentar a demissão do cargo de comissária europeia caso seja acusada no processo dos empregos fictícios de assistentes do seu partido, o MoDem, no PE, o mesmo que a levou a demitir-se do Governo francês em junho de 2017, apenas um mês após ter assumido a pasta da Defesa.

Depois ter sido ouvida novamente na manhã desta quinta-feira, a candidata francesa não conseguiu reunir uma maioria de apoio de 2/3 entre os coordenadores das comissões parlamentares do Mercado Interno e da Indústria, responsáveis pelo seu parecer.

Foi , por isso, convocada uma reunião geral das duas comissões para decidir, numa votação por maioria simples, se Goulard tem ou não as competências necessárias para integrar o colégio de comissários e para desempenhar as funções específicas que lhes foram confiadas.