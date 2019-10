Governo romeno derrubado pelo Parlamento

O Parlamento romeno aprovou esta quinta-feira uma moção de desconfiança que derrubou o Governo a poucas semanas das eleições presidenciais marcadas para Novembro.

Segundo a Reuters, 238 deputados votaram a favor da moção num Parlamento de 329 lugares. Será agora nomeado um Executivo de gestão até que se realizem as eleições legislativas no final do próximo ano.

A crise política surge depois de o Partido Socialista ter tido maus resultados nas eleições europeias, em Maio, e foi precipitada após a retirada do apoio do seu partido de coligação no Governo.

A queda do Governo pode dificultar o processo de escolha do próximo comissário europeu, depois de a indicação de Rovana Plumb para os Transportes ter sido rejeitada pelo Parlamento Europeu por conflito de interesses.