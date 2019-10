Detidos dois colaboradores do advogado pessoal de Donald Trump

Dois colaboradores de Rudolph Giuliani, o advogado pessoal do Presidente dos Estados Unidos, foram detidos e vão ser ouvidos ainda esta quinta-feira num tribunal do estado norte-americano da Virgínia. Lev Parnas e Igor Fruman ajudaram Giuliani no plano para pressionar a Ucrânia a investigar Joe Biden, um dos mais fortes candidatos a enfrentar Donald Trump nas eleições de 2020.

Parnas e Fruman são acusados de “conspirarem para contornar as leis federais contra a influência estrangeira” na campanha eleitoral de 2016, em que Trump venceu a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton.

Segundo a acusação, citada pelo Washington Post, os dois homens são suspeitos de participarem num esquema “para canalizar dinheiro estrangeiro para candidatos a cargos federais e estaduais, com o objectivo de exercerem uma potencial influência sobre os candidatos, as campanhas e os gabinetes dos candidatos”.

Parnas, de 47 anos e natural da Ucrânia, doou 50 mil dólares para a campanha de Donald Trump em 2016. Em 2018, o seu nome reapareceu associado a Rudolph Giuliani para facilitar uma vídeochamada entre o advogado pessoal de Trump e o então procurador-geral ucraniano, Victor Shokin; e, em Janeiro de 2019, Parnas e Igor Fruman ajudaram também a organizar uma reunião entre Rudolph Giuliani e o sucessor de Shokin, Iuri Lutsenko.

Victor Shokin é uma figura central na acusação do Presidente Trump contra o seu adversário político Joe Biden. Segundo Trump e Giuliani, Biden exigiu a demissão de Shokin, em 2016, para que a empresa onde o seu filho Hunter trabalhava deixasse de ser investigada. As informações disponíveis não comprovam essa acusação – tal como Joe Biden, então vice-presidente dos EUA, também senadores do Partido Republicano e líderes de países europeus pediram a demissão de Shokin na altura, acusando-o de estar a bloquear o combate à corrupção na Ucrânia.

Em Julho, o Presidente Trump falou ao telefone com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, e pediu-lhe que ordenasse uma investigação criminal contra Joe Biden e o seu filho, Hunter. Essa conversa – e uma denúncia mais alargada feita por um agente da CIA – levou o Partido Democrata a reforçar as investigações na Câmara dos Representantes contra o Presidente norte-americano, que podem resultar num processo de impugnação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por causa do seu envolvimento neste caso relacionado com a Ucrânia, Parnas e Fruman já tinham sido convidados pela Câmara dos Representantes a entregarem todos os documentos que têm em sua posse, e estavam agendadas audições com os dois esta quinta-feira e na sexta-feira.

Não se esperava que os dois colaboradores de Giuliani comparecessem às audições de forma voluntária, e a Câmara dos Representantes estava já a preparar intimações para forçar a presença de ambos.