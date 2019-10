O admirável talento de semear caos

O exército turco começou ontem a bombardear objectivos das forças curdas sírias, como preparação para uma ofensiva terrestre. É o efeito de uma declaração do Presidente Donald Trump, no passado domingo, quando anunciou a retirada das últimas tropas americanas na Síria. Fê-lo por pressão do Presidente turco, Tayyip Erdogan. Foi objectivamente uma luz verde para a ofensiva militar.

