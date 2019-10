Novo vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa já assumiu funções

O novo vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Ricardo Veludo, já assumiu funções e participou nesta quinta-feira pela primeira vez numa reunião camarária, sucedendo no cargo ao arquitecto Manuel Salgado, disse à Lusa fonte da autarquia.

A saída de Manuel Salgado, vereador do Urbanismo desde 2007, tinha sido anunciada no final de Julho. Fonte da autarquia adiantou à Lusa que Manuel Salgado renunciou ao cargo em 07 de Outubro.

O novo vereador, de 47 anos, é licenciado em engenharia do território pelo Instituto Superior Técnico e dava aulas na Escola Superior de Actividades Imobiliárias.

Ricardo Veludo iniciou funções na Câmara Municipal de Lisboa em 2013 para dar apoio administrativo na área da habitação e do desenvolvimento local, no gabinete da vereadora Paula Marques, tendo posteriormente transitado para o gabinete das Finanças, responsabilidade do actual vice-presidente da Câmara de Lisboa, João Paulo Saraiva.

Quando foi anunciada a sua entrada no executivo camarário, Ricardo Veludo coordenava o Programa de Habitação Acessível da autarquia da capital.

Antes de chegar à Câmara de Lisboa colaborou com o município de Sines, tendo participado na elaboração de vários estudos e planos.

Manuel Salgado, de 75 anos, era vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente do município até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, actual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.

Além de vereador, Manuel Salgado desempenhava o cargo de presidente do conselho de administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

Numa entrevista ao jornal Expresso, divulgada em 31 de Julho, o arquitecto admitiu a possibilidade de manter o cargo que desempenhava na SRU. Contudo, até ao momento, a autarquia não esclareceu se Manuel Salgado irá ou não continuar à frente daquela empresa municipal.

Na carta de renúncia que enviou ao presidente da câmara, com data de 15 de Julho, Manuel Salgado justificava a demissão com a necessidade de “renovar os decisores e os procedimentos, abrindo novas perspectivas e permitindo novos olhares sobre os projectos para a cidade”, acrescentando que na altura da constituição das listas para as últimas autárquicas quis que “ficasse logo salvaguardada a possibilidade” da sua substituição a meio do mandato.

“Nesse sentido, e porque entendo ter chegado o momento daquela renovação, venho apresentar a minha renúncia ao mandato de vereador da Câmara Municipal de Lisboa”, lia-se na carta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na missiva, o agora ex-vereador considerava que “a vida pública e política piorou muito” ao longo dos últimos 12 anos, possibilitando a “manipulação dos “media” e a difusão da mentira”.

Manuel Salgado assumia ainda que os anos em que esteve à frente do pelouro do Urbanismo foram “desgastantes pelas invejas e inimizade” que se criam no exercício daquelas funções.

O arquitecto ressalvava, contudo, que, “apesar da idade”, não se sentia “esgotado fisicamente” e que tinha ainda “muitas ideias e projectos que gostaria de realizar em prol de Lisboa”.