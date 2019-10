Grupo de historiadores diz que câmara pode travar mercado Time Out Porto se quiser

Um grupo de historiadores defendeu esta quinta-feira que a Câmara do Porto detém o poder para decidir o destino da Estação de São Bento, acusando-a de escudar-se na Direcção-Geral do Património para permitir o mercado da Time Out. Esta posição surge na sequência da resposta da autarquia à carta enviada em Julho pelo grupo internacional de historiadores e estudantes de história (IHSHG na sigla em inglês), onde a aprovação do projecto do mercado Time Out para a ala sul da Estação de São Bento é condenada de forma “veemente”, considerando que o valor económico não deveria sobrepor-se ao valor histórico.

Numa carta assinada pelo chefe de gabinete do presidente da Câmara do Porto, Nuno Santos, e a que Lusa teve acesso, o município rejeita as acusações de falta de transparência na gestão do processo e sublinha que é à Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) a quem cabe a salvaguarda do património nacional.

Em declarações à Lusa, o presidente do grupo de historiadores, João Viegas, considera que a resposta “foi estruturada de forma totalmente defensiva sem margem para diálogo”, nem para “compreender” que em causa está património nacional, o que “merece toda a consideração”. “A posição da câmara é de claro desdém para com a UNESCO e a Icomos [Conselho Internacional de Monumentos e Sítios] e remete para a DGPC toda a responsabilidade”, disse.

Neste caso, continua aquele responsável, “a câmara escuda a sua responsabilidade, dizendo apenas que fazem o que a DGPC lhes diz para fazer. Ora, isto não é de todo verdade: após o parecer positivo da DGPC, a câmara tem plenos poderes para parar ou continuar com o projecto”, defendeu. Para João Viegas, a autarquia escusa-se ainda a pronunciar sobre os pareceres emitidos pela UNESCO e Icomos, parecendo não entender que “a estação pertence ao país como património e não só ao Porto”.

“Gostaria de saber, caso a UNESCO decida retirar o estatuto de património mundial à zona antiga da cidade do Porto, se a câmara continuará passivamente sem se pronunciar”, sublinhou.

Na resposta ao grupo de historiadores, o município lembra que a autarquia “impediu por meios coercivos que na estação se realizasse um evento não licenciado que punha em causa a leitura do edifício”, uma boa acção que para João Viegas “não substituiu uma má”. “Entendemos que a ideia da câmara é que estamos a tratar de um mero objecto sem qualquer valor”, concluiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O município salienta que “a Estação de São Bento é propriedade do Estado, estando sob a gestão da lnfra-estruturas de Portugal (IP)”, cabendo a defesa do património à DGPC, a quem cabe, se assim entender, consultar outras entidades e, por fim, tudo ponderado, emitir parecer vinculativo”. A missiva acrescenta que “a apreciação do projecto e o seu licenciamento, sendo uma competência municipal, deve ter em conta os pareceres que lhe chegam e a Lei preconiza, ficando prejudicada em caso de parecer negativo da DGPC”.

Acresce que a Câmara Municipal do Porto não emitiu qualquer licença ou alvará, mas sobre a matéria “foi exemplarmente transparente”, pelo que lhes parece “extemporânea e desadequada a missiva que [o grupo de historiadores] dirigiu ao presidente [da autarquia], a quem parece quer imputar a responsabilidade de uma iniciativa que foi do Estado, através da IP, num edifício classificado e cuja protecção primordial cabe, no âmbito das suas competências, à DGPC”.

Na sequência da aprovação pela câmara do Pedido de Informação Prévia (PIP), divulgada quarta-feira, o presidente da Time Out Market, João Cepeda, indicou que o pedido de licenciamento para o mercado vai ser apresentado até ao final do ano pela empresa que vai manter a torre de 21 metros considerada “intrusiva” pelo Icomos.