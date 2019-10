MTV transforma a Praia do Seixal em megapista de dança

Esteve marcada para 21 de Setembro mas a “previsão de condições climatéricas adversas” levou a organização a adiar uma das últimas grandes festas do Verão. Se tudo correr bem, o Verão ganha assim um dia extra em pleno Outono: sábado, 12 de Outubro, há MTV Sunset Party com “milhares de pessoas” a darem um pezinho de dança no areal da Baía do Seixal.

E como estará o clima desta vez? Seixal, céu parcialmente nublado, 56% de probabilidade de chuva, prevê o Instituto de Meteorologia. Já a MTV prevê festa rija, com quatro DJ a comandar a megapista no areal: Kura, a dupla Kevu e Nokin são os “aclamados”, Fifty é “a jovem promessa da música electrónica”. Na ementa, especialmente para connaisseurs: hip-hop, R&B, dancehall, bass, turntablism, trap, twerk, bass e muito mais.

A festa, que conta com o apoio da câmara do Seixal e se estreou no local em 2018, decorre das 16h às 00h e tem entrada livre. Mas para aceder é obrigatório ir buscar uma pulseira aos dois quiosques no Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade e na Praça da República (11h/23h). A lotação é controlada e será limitada. As pulseiras “serão o único meio de entrada, atribuídas de forma individual, colocadas no acto da entrega e apenas uma por pessoa”, informa a autarquia.

Quanto ao acesso à pista da baía, ficam as dicas: “poderá ser feito a norte, pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, junto ao Jardim da Praça dos Mártires da Liberdade e a sul, pela Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, na Praça da República. A saída estará localizada na Rua dos Corticeiros”.

Mais informações sobre a festa podem ser encontradas nas páginas da MTV Portugal e da autarquia do Seixal.