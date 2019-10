Filme do Centro de Portugal com McNamara vence prémio do público no Art&Tur

“É com grande satisfação que verificamos que o nosso filme promocional continua a somar conquistas em todos os festivais internacionais de filmes de turismo em que participa. Uma satisfação que desta vez é especial, uma vez que foi o público a eleger o filme da região como o melhor da competição, e que se alarga à conquista da categoria nacional para o filme das praias da Marinha Grande”, anunciou Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal.

O filme promocional “Are you ready” venceu os prémios votados online pelo público no âmbito do ART&TUR, numa competição que decorreu ao longo de um mês e que antecipou o Festival Internacional de Cinema de Turismo, que vai decorrer em Torres Vedras.

Lançado na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa em Março, o vídeo conta com a participação do surfista Garrett McNamara e tem vindo a coleccionar prémios. McNamara será homenageado no certame pela sua contribuição para a "promoção internacional do surf da região Oeste”, ao lado de António José Correia (antigo presidente da câmara de Peniche, que conseguiu trazer uma etapa do mundial para Portugal) e o surfista Sérgio Cosme.

Em Setembro conquistou uma espécie de menção honrosa, ao ficar na shortlist do Cannes Corporate Media & TV Awards, que integra uma das mais prestigiadas competições internacionais de filmes de turismo. Ao longo do ano, foi distinguido em festivais em Los Angeles, na Letónia e Espanha.

“Este filme é um veículo promocional da região ímpar, que divulga o Centro de Portugal em todo o mundo”, comentou Pedro Machado.

Produzido pela Slideshow, o filme regista mais de 350 mil visualizações só na página de Facebook da Turismo do Centro. “É um filme promocional com um conceito inovador: o visitante transforma-se na personagem de um jogo passado no magnífico território do Centro de Portugal e tem como objectivo chegar à onda gigante da Nazaré, onde é esperado pelo surfista Garrett McNamara”, resume Machado.

O festival Art&Tur, em 12ª edição,​ realiza-se de 22 a 25 de Outubro.