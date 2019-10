Mais um título mundial para Simone Biles

Simone Biles continua a fazer história na ginástica artística. Nesta quinta-feira, a norte-americana conquistou o seu 16.º título mundial, ao vencer a prova de “All-Around” nos Mundiais que estão a decorrer em Estugarda. Foi a segunda medalha de ouro nestes Mundiais para Simone Biles, depois do triunfo colectivo, e não será, por certo, o último em Estugarda – vai participar nas finais dos quatro aparelhos neste fim-de-semana.

A norte-americana foi a melhor em três dos quatro aparelhos (salto do cavalo, trave e solo), sendo terceira nas paralelas assimétricas, e terminou a final com um resultado total de 58,999 pontos, deixando a grande distância as duas restantes ocupantes do pódio, a chinesa Xijing Tang (56,899) e a russa Angelina Melnikova (56,399). Foi o quinto título mundial de All-Around para esta norte-americana em cinco participações em Mundiais, tendo conquistado o primeiro em Antuérpia 2013.

Estes deverão ser os últimos Mundiais para Simone Biles, que já anunciou a sua despedida da ginástica de alta competição nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde irá defender os seus quatro títulos olímpicos conquistados no Rio de Janeiro em 2016.