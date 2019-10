Sporting e Benfica na fase final da Champions

O Sporting e o Benfica garantiram, nesta quinta-feira, a passagem à Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal ao derrotarem os seus adversários na segunda jornada da fase de grupos da competição.

Os campeões europeus golearam o Ekonomac por 12-1, na Sérvia. A história do jogo foi a dos golos sportinguistas, marcados por Cavinato (3), Cardinal (3), Erick (2), Rocha (2), Merlim e Taynan, enquanto pela equipa sérvia marcou Vasic, de penálti.

Já os campeões nacionais, a jogar em Halle, na Bélgica, também golearam, ainda que por números menos expressivos (7-0). Frente ao Araz, os benfiquistas, que na véspera tinham empatado a um golo com os ucranianos do Kherson, chegaram ao intervalo a vencer os azerbaijanos por 3-0, com golos de André Coelho e Fits, e um autogolo de Ismayilov.

No segundo tempo, Chaguinha, por duas vezes, Tiago Brito e Fits, que também bisou, deram expressão ao triunfo dos “encarnados”, que lideram provisoriamente o grupo, com quatro pontos.

Com uma jornada por disputar, e uma vez que o Araz soma duas derrotas e não tem qualquer ponto, o Benfica garantiu um dos três primeiros lugares do grupo, que dão apuramento directo para a Ronda de Elite.