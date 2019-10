“Pela primeira vez desde 2017 o Sporting está em cumprimento”

O Sporting apresenta nesta terça-feira aos sócios, numa Assembleia Geral marcada para as 20h00 no Pavilhão João Rocha que terá como ponto único a votação do Relatório e Contas do exercício 2018-19, os moldes da reestruturação financeira realizada pelo clube de Alvalade. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD “leonina” revelou que no âmbito de um acordo com os bancos Millennium BCP e Novo Banco, “o Grupo Sporting procedeu à regularização de todas as obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se assim em cumprimento perante os bancos”.

No documento enviado à CMVM, é adiantado que o acordo com a banca inclui a opção de compra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), tendo sido fixado um preço unitário de 0,30 euros. Haverá também a “redução da percentagem de afectação de fundos do ‘Excesso de venda de passes de jogadores’ de 50% para 30%, na proporção de 15% ao reembolso antecipado obrigatório e 15% ao reforço das contas reserva.”

Na prática, segundo Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, com este acordo “está tudo sanado com os bancos.” Em declarações aos jornalistas, o dirigente explicou que “houve uma renegociação dos termos do acordo original de reestruturação financeira” e o que os “leões” procuraram “melhorar as condições existentes”. “Conseguimos sanar dívidas por regularizar e resolver estes temas que vinham de trás com os bancos”, realçou.

“O Sporting andava em waivers consecutivos com os bancos, significa que havia dívida vencida que estava em situação de waiver. Pela primeira vez desde o Verão de 2017, o Sporting está em situação de cumprimento, sem necessidade de waivers e sem dívidas com os bancos”, salientou.

O vice-presidente do Sporting garante que a partir de agora, o clube de Alvalade terá “a possibilidade de ir comprando os VMOCs gradualmente”, o que acontecerá “dentro das possibilidades” dos “leões”.

Francisco Salgado Zenha lembrou que a negociação tinha sido iniciada pela anterior direcção, excluindo “a parte da regularização da dívida” que “foi fundamental para se conseguir o acordo”.

Questionado sobre se este acordo com o Millennium BCP e o Novo Banco trará a folga financeira necessária para que o clube invista na equipa de futebol, Salgado Zenha foi cauteloso: “Este acordo é muito importante para a saúde financeira do Sporting, no entanto, o Sporting está muito longe ainda de estar numa situação de total estabilidade. O reforço da equipa ou o investimento que faremos daqui para a frente serão sempre dentro das nossas possibilidades.”