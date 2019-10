Oito do top-13 nos “quartos” de Xangai

Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini e Matteo Berrettini formam o elenco de luxo para os quartos-de-final do Rolex Shanghai Masters. Pela primeira vez na história do torneio chinês (desde 2009), os oito quarto-finalistas são cabeças de série e, na história dos Masters 1000 de 2019, só tinha acontecido uma vez, no Canadá.

Djokovic somou nove ases e perdeu somente oito pontos em 11 jogos de serviço para vencer John Isner (17.º), por 7-5, 6-3. O líder do ranking vai agora decidir um lugar nas meias-finais com Tsitsipas (7.º) que, bateu Hubert Hurkacz (34.º), por 7-5, 3-6 e 7-6 (7/5).

Federer (3.º) salvou cinco set-points na partida inicial, antes de ultrapassar David Goffin (14.º), por 7-6 (9/7), 6-4, indo agora defrontar Zverev.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Medvedev somou a 56:ª vitória em 2019 e 26.ª nos últimos seis torneios, ao impor-se, por 7-6 (9/7), 7-5, ao canadiano Vasek Pospisil (248.º), Nos “quartos”, vai encontrar Fognini.

Pelo quarto ano consecutivo, Dominic Thiem (5.º) chega às 40 vitórias na mesma época, depois de derrotar Nikoloz Basilashvili (26.º), por 6-3, 6-4.

Os italianos Fognini (12.º) e Berrettini (13.º) obtiveram em Xangai vitórias importantes para o seu objectivo de se qualificarem para as ATP Finals, que se realizam entre 10 e 17 de Novembro e ainda têm três lugares vagos. Berrettini, futuro adversário de Thiem, venceu Roberto Bautista Agut (10.º), por 7-6 (7/5), 6-4, e avançou para a nona posição na Corrida para Londres, atrás de Zverev, que eliminou Andrey Rublev (33.º), por 6-0, 7-6 (7/4). Fognini afastou Karen Khachanov (9.º), por 6-3, 7-5, e ocupa o 11.º lugar, atrás de Goffin.