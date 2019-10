Bélgica é a primeira selecção a chegar ao Euro 2020

A Bélgica tornou-se nesta quinta-feira na primeira selecção a garantir um lugar na fase final do Euro 2020, ao golear em casa a eternamente fraca selecção de São Marino por 9-0 na sétima jornada do Grupo I de qualificação. Com este triunfo, o sétimo em outros tantos jogos, os “diabos vermelhos” garantiram um dos dois primeiros lugares do agrupamento, passando a somar 21 pontos. No mesmo grupo, a Rússia também se colocou bem próxima da qualificação, com uma boa vitória por 4-0 sobre a Escócia.

No Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, São Marino aguentou 28 minutos até sofrer o primeiro golo da Bélgica, com Lukaku a fazer o seu primeiro da noite. Depois, como gosta de dizer Cristiano Ronaldo, os golos belgas foram como o “ketchup”, não pararam. Chadli (31'), Brolli (35’, na própria baliza), Lukaku (41'), Alderwield (43') e Tielemans (45') deram expressão à goleada na primeira parte, por contraste com a segunda parte, quando “apenas" Benteke (79'), Verschaeren (84') e Castagne (90') fizeram funcionar o marcador.

Para além da qualificação, a goleada deu à Bélgica o estatuto de melhor ataque da fase de qualificação (28 golos marcados), continuando ainda a ser uma das melhores defesas (apenas um golo sofrido, tal como a Ucrânia). No pólo oposto, está a selecção de São Marino, que já leva 37 golos sofridos (pior defesa da qualificação) e nenhum golo marcado (uma estatística que partilha com Andorra e Gibraltar).

Esteve quase a acontecer uma surpresa em Roterdão, onde a Holanda por pouco não conseguia derrotar a Irlanda do Norte, mas a formação de Ronald Koeman conseguiu resgatar a vitória por 3-1 já no tempo de compensação. Magennis ainda colocou os irlandeses em vantagem aos 75’, mas Memphis Depay conseguiu empatar aos 81’. Depois, Frenkie de Jong marcou o golo da reviravolta já para lá dos 90’ e Depay confirmou o triunfo “laranja”. Com esta vitória, a Holanda passa a somar 12 pontos, num Grupo C que está completamente em aberto, já que Alemanha e Irlanda do Norte também têm 12 pontos.

Também equilibrado continua o Grupo G, onde, com sete jornadas disputadas, ainda há cinco candidatos aos dois lugares de apuramento directo. Para já, a vantagem neste agrupamento está com a Polónia, que derrotou a Letónia por 0-3 com três golos de Robert Lewandowski. Os polacos comandam o agrupamento com 16 pontos, mais três que a Áustria, que bateu em casa a selecção de Israel por 3-1. Quem ganhou pontos nesta jornada foi a Macedónia do Norte, que, com o sportinguista Ristovski a titular, bateu a Eslovénia por 2-1 – as duas selecções balcânicas estão agora empatadas com 11 pontos, mais três que os israelitas.

No Grupo F, a vice-campeã mundial Croácia bateu a Hungria por 3-0 e continua bem colocada para chegar ao apuramento directo. Modric abriu o marcador aos 5’, Bruno Petkovic fez crescer o marcador aos 25’ e aos 42’, com Perisic a falhar um penálti aos 55’.

Resultados e classificações

Grupo C

Bielorrúsia-Estónia, 0-0 e Holanda-Irlanda do Norte, 3-1

1.º Holanda 5 jogos; 12 pontos

2.º Alemanha 5 jogos; 12 pontos

3.º Irlanda do Norte 6 jogos; 12 pontos

4.º Bielorrússia 6 jogos; 4 pontos

5.º Estónia 6 jogos; 1 pontos

Grupo E

Eslováquia-País de Gales, 1-1 e Croácia-Hungria, 3-0

1.º Croácia 6 jogos; 13 pontos

2.º Eslováquia 6 jogos; 10 pontos

3.º Hungria 6 jogos; 9 pontos

4.º País de Gales 5 jogos; 7 pontos

5.º Azerbaijão 5 jogos; 1 pontos

Grupo G

Letónia-Polónia, 0-3; Macedónia do Norte-Eslovénia, 2-1 e Áustria-Israel, 3-1

1.º Polónia 7 jogos; 16 pontos

2.º Áustria 7 jogos; 13 pontos

3.º Macedónia do Norte 7 jogos; 11 pontos

4.º Eslovénia 7 jogos; 11 pontos

5.º Israel 7 jogos; 8 pontos

6.º Letónia 7 jogos; 0 pontos

Grupo I

Cazaquistão-Chipre, 1-2; Rússia-Escócia, 4-0 e Bélgica-São Marino, 9-0

1.º Bélgica 7 jogos; 21 pontos

2.º Rússia 7 jogos; 18 pontos

3.º Chipre 7 jogos; 10 pontos

4.º Cazaquistão 7 jogos; 7 pontos

5.º Escócia 7 jogos; 6 pontos

6.º São Marino 7 jogos; 0 pontos