Ana Catarina Nogueira pela sétima vez consecutiva nos “quartos”

Ana Catarina Nogueira vai jogar nesta sexta-feira pela sétima vez consecutiva um jogo dos quartos-de-final do World Padel Tour (WPT). Ao lado da espanhola Paula Josemaría, a eneacampeã nacional venceu Verónica Virseda (n.º 21) e Carmen Villalba (n.º 20) em dois sets. Sofia Araújo foi batida pela 7.ª melhor dupla do torneio.

Desde o Open de Jaén, em Maio, que Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría não caem nas duas primeiras rondas de um torneio do WPT. A dupla luso/espanhola voltou nesta quinta-feira a conseguir mais uma boa vitória e precisou de apenas dois sets para deixar pelo caminho Virseda e Villalba.

Em Menorca, Nogueira (n.º 8 do WPT) e Josemaría (n.º 11) ainda sentiram uma boa resistência das adversárias no primeiro parcial (7-6), mas garantiram a qualificação com um 6-3 no segundo set.

Garantido pela sétima vez consecutiva um lugar entre as oito melhores duplas, Ana Catarina Nogueira e Paulo Josemaría vão defrontar sexta-feira nos quartos-de-final as vencedoras da partida entre Ali Blanco/Bea Caldera e Elisabet Amatriaín/Patricia Llaguno.

Já Sófia Araujo, que tinha vencido de forma clara nos “16-avos”, acabou por não conseguir superar uma das melhores duplas mundiais. Contra a argentina Delfina Brea Senesi (n.º 12) e a espanhola Bea González (n.º 14), a campeão nacional, fazendo parelha com Virginia Riera, perdeu por 6-2 e 6-3.