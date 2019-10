Ed Sheeran toca à campainha de Harry para falarem sobre saúde mental

O que diria ao príncipe Harry se ele lhe abrisse a porta? O neto da rainha de Inglaterra juntou-se ao cantor Ed Sheeran numa campanha para a consciencialização sobre a saúde mental. O vídeo partilhado na manhã desta quinta-feira na página de Instagram dos duques de Sussex já tem mais de um milhão de visualizações.

O toque da campainha, God Save the Queen (hino nacional do Reino Unido), denuncia logo o local. O marido de Meghan Markle abre a porta a Ed Sheeran e convida-o a entrar.

O cantor, num tom entusiasmado, conta que “aquela” sempre foi uma causa muito próxima. E revela, ainda, que já tentou escrever uma canção sobre o tema. Harry reforça a ideia de que é algo com que todos se devem preocupar. É então que acontece o momento mais cómico do vídeo: Ed Sheeran pensava que estavam a falar sobre o facto de ambos serem ruivos. O vídeo termina com as duas celebridades sentadas no sofá, a apelar à consciencialização para a importância da saúde mental.

Segundo a imprensa tablóide britânica, a campanha foi filmada em Ivy Cottage, a casa de Eugenie de York, prima de Harry.

O vídeo partilhado esta manhã conta já com mais de um milhão de visualizações.

Não é a primeira vez que a família real britânica apoia esta causa. Ainda esta semana, William, Harry e as respectivas mulheres, Kate e Meghan, deram voz a uma campanha do Serviço Nacional de Saúde britânico, na Semana da Consciencialização da Saúde Mental. Segunda uma fonte real, ouvida pelo El País, este é um “projecto muito positivo, em que os quatro têm estado muito envolvidos, e que esperam que tenha grande impacto”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No vídeo intitulado #EveryMindMatters ouvem-se as vozes dos duques de Cambridge e dos de Sussex a sugerir quais são os passos para ajudar alguém naquela que consideram ser uma luta silenciosa. Na campanha publicitária aparecem também as actrizes Gillian Anderson, Glenn Close e a chef Nadiya Hussain.

"#EveryMindMatters" é uma campanha do Serviço Nacional de Saúde Britânico.