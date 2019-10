Tutela rejeita licenciar escola. Alunos arriscam-se a passar limite de faltas

Cerca de 40 alunos do 1.º ciclo de uma escola particular de ensino individual de Matosinhos correm o risco de ultrapassarem o número limite de faltas. Não é porque não estejam a frequentar as aulas. Todas continuam a cumprir o horário da escola escolhida pelos pais, que os matricularam nesta modalidade de ensino para frequentarem a Scholé — escola que segue um modelo alternativo inspirado num estabelecimento de ensino dinamarquês, semelhante ao método Waldford. Mas a escola escolhida pelos encarregados de educação não é a mesma que Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste) terá entendido que deveriam frequentar.

Continuar a ler