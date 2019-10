Polícia tenta localizar suspeito de esfaqueamento em Oliveira do Douro

Um homem com cerca de 60 anos foi esfaqueado, esta quarta-feira, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. A informação foi confirmada ao PÚBLICO por fonte da PSP que avança que as autoridades tentam localizar o suspeito.

De acordo com a mesma fonte, o incidente terá tido início numa discussão por volta das 17h30. O suspeito, também com cerca de 60 anos, usou um x-acto para infligir ferimentos na vítima, que foi transportada para o hospital.

A PSP não confirma que o suspeito esteja barricado em casa, mas admite que a residência do homem será um dos locais onde serão efectuadas diligências pelos agentes.