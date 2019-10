Director da PJ alertado para suspeitas de farsa logo no dia do achamento de Tancos

É dado como ponto assente por toda a gente que a investigação do Ministério Público ao achamento do material bélico roubado em Tancos teve origem numa carta anónima enviada à procuradora-geral da República menos de uma semana depois de a Policia Judiciária Militar (PJM) ter ido buscar o armamento a um terreno na Chamusca. Antes disso, porém, no próprio dia do reaparecimento, houve um coronel da GNR que alertou um responsável da Judiciária, o hoje director nacional desta policia, Luís Neves, para a falta de credibilidade da versão oficial dos acontecimentos. O coronel dirigia a investigação criminal da GNR e é hoje arguido no processo.

