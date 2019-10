“O PS sabe ao que vem”, diz Jerónimo que recusa “papel assinado”. Estabilidade “só depende do Governo”

O Comité Central do PCP reiterou na terça-feira a posição que Jerónimo de Sousa já tinha anunciado na noite eleitoral: “Será em função das opções do PS, dos instrumentos orçamentais que apresentar e do conteúdo do que legislar que o PCP determinará, como sempre, o seu posicionamento”, garantiu o secretário-geral comunista na declaração que leu sobre a reunião daquele órgão comunista. E acrescentou que o partido está “decidido a dar combate a todas as medidas negativas, a todos os retrocessos que o PS queira impor”.

“O PCP não faltará com a sua disponibilidade, iniciativa, determinação e independência políticas”, garantiu Jerónimo de Sousa, nesta quarta-feira de manhã, na sede do PCP, onde fez uma declaração sobre a reunião de ontem do Comité Central – e onde receberá a delegação do PS a meio da tarde.

Recusando compromissos com o PS, isso significa que o PCP está disposto a ser oposição de novo? O secretário-geral comunista não responde directamente, mas vai avisando que nestes quatro anos se fez uma interpretação errada do que foram as posições políticas conjuntas que os partidos à esquerda assinaram. A prova que não houve um Governo de esquerda nem um “acordo” de governo ou parlamentar é que o PS se encostou à direita para matérias como as PPP, a Uber, o Banif e a lei laboral. “Então só havia acordo para um lado?”

Sobre o encontro desta tarde com o PS, Jerónimo diz ser uma “reunião normal”, prevendo que António Costa “tranquilo, com certeza, sairá”. Mas este é um encontro que tem condições diferentes conforme o lado de que é visto, considera o comunista. “O PS sabe ao que vem”, aponta Jerónimo de Sousa. “O PS conhece, no essencial, as posições e propostas do PCP e da CDU, e nós ainda não conhecemos os conteúdos e perspectivas do PS...”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acerca da eventualidade de o PCP ficar sozinho caso o PS e o Bloco cheguem a um acordo para a legislatura, Jerónimo recusa que esse cenário fragilize o PCP. Acrescenta que o partido esteve “sempre, sempre, de forma franca com o PS, e este não tem nenhuma ilusão em relação ao posicionamento do PCP. Sempre lidámos com franqueza e frontalidade; tivemos um papel decisivo na construção dos avanços – muitos deles com a marca do PCP.”

O líder comunista coloca ênfase nesta forma de relacionamento entre os dois partidos – foi também António Costa que realçou, nos últimos quatro anos, a coerência do PCP em muitas matérias. “Desde a primeira hora em que reunimos depois das eleições de 2015, que, independentemente do esforço que fizemos para viabilizar o Governo e vários orçamentos, o PS sempre soube que mantínhamos a nossa independência. Não há aqui nenhuma arca encoirada. O PS sabe ao que vem.”

Jerónimo de Sousa recusa que a posição do PCP de rejeitar qualquer acordo com o PS possa ser vista como um factor de instabilidade governativa. “Não há, à partida, qualquer problema de estabilidade para lá do que a acção do Governo tem que assegurar. A estabilidade de qualquer governo depende da correspondência entre a política que executa e as aspirações do povo. Se o Governo do PS fizer isso, terá estabilidade para governar”, apontou o secretário-geral comunista. E insistiu: “A estabilidade está nas mãos do Governo do PS.”