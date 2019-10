Figuras próximas de Pinto Luz saem em defesa da sua candidatura e atacam Rio

Nas últimas horas, algumas figuras próximas de Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, estão a criticar Rui Rio e a assumir o apoio a uma candidatura à liderança do PSD por parte do autarca. Um movimento que se seguiu a um idêntico por parte dos apoiantes de Luís Montenegro, que anuncia esta noite a sua candidatura à liderança do PSD.

Um dos maiores críticos da liderança de Rui Rio, Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, mostrou o seu apoio ao seu vice-presidente caso venha a ser candidato à liderança. “É um jovem quadro do PSD, muito bem preparado, trabalhamos juntos há imenso tempo, tem capacidade de trabalho e de conhecimento e soube rodear-se de uma geração mais nova”, disse esta terça-feira à noite em entrevista à SIC.

Carlos Carreiras criticou o actual líder não só pelo “bullying que fez aos companheiros do partido” mas também pela estratégia de se aproximar ao PS. “Teve uma posição acutilante para quem não concordava com ele no partido e muito concordante com o PS”, disse. O autarca e ex-vice-presidente de Passos Coelho defendeu que Rui Rio deve fazer a sua reflexão “em tempo útil” e dizer “se é candidato nestas eleições”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outro social-democrata próximo de Pinto Luz é José Eduardo Martins, que foi apoiante de Rui Rio mas que se distanciou nos últimos tempos. O ex-secretário de Estado foi contundente para Rui Rio ao dizer que exerceu uma “liderança autocrática e solitária” e que, por isso, o actual líder “só tem de se queixar de si próprio”. Apesar de considerar que Rio “tem toda a legitimidade para se candidatar”, José Eduardo Martins assume que votará no candidato Miguel Pinto Luz, se avançar, por ter “qualidades mais abrangentes” e uma experiência executiva notável em Cascais”.

[Rui Rio] Teve uma posição acutilante para quem não concordava com ele no partido e muito concordante com o PS Carlos Carreiras

Miguel Pinto Luz, que já tem o ex-secretário-geral do PSD José Matos Rosa ao seu lado, recolheu outro apoio entre os autarcas. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, considera que a “abordagem de Rui Rio aos resultados foi desastrosa” ao ter visto “uma das piores derrotas do PSD como uma vitória”. O autarca aponta Pinto Luz como “um dos melhores da sua geração no PSD” e defende que Rio não se deve candidatar novamente à liderança do partido. Mesmo que seja para concretizar as reformas estruturais. “Qual é a visão que ele tem? Não conseguiu passar essa mensagem. Está à espera que o PS lhe diga o que quer negociar?”, questionou, lembrando que já foi assinado um acordo sobre a descentralização que deixou os autarcas “desconfortáveis”.