Costa garante ter “estabilidade” para governar, só ainda não sabe como

No final da ronda pelos cinco partidos com que decidiu falar, António Costa era um primeiro-ministro que garantia que tinha “estabilidade” para governar, mas ainda não é certo se terá algum acordo que lhe garanta a estabilidade gravada na pedra ou se irá governando sozinho, negociando caso a caso. Nos próximos dias vai manter conversas com o Bloco de Esquerda, com o PEV e com o PAN. O BE foi o único partido que propôs a António Costa que procurem um acordo “com horizonte de legislatura”. O PCP saltou fora da “geringonça” e rejeitou qualquer possibilidade de acordo que os vincule a quatro anos: “Daqui a quatro anos não sei se estamos todos vivos”, resumiu assim Jerónimo de Sousa.

