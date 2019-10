Turquia inicia operação militar contra curdos no Nordeste da Síria

A Turquia iniciou esta quarta-feira a ofensiva no Nordeste da Síria contra os curdos das Forças Democráticas Sírias (SDF). A operação foi anunciada pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

No terreno, as forças curdas dizem estar já a ser bombardeadas por aviões da Força Aérea Turca e descrevem um cenário de “grande pânico”, segundo a Reuters. “Os aviões de guerra turcos começaram a bombardear zonas civis”, disse o porta-voz das SDF, Mustafa Bali, através do Twitter. Fortes explosões abalaram a cidade de Ras al-Ain, junto à cidade fronteiriça turca de Ceylanpinar, disse um repórter da CNN Turk. Há relatos de uma fuga de civis em massa da cidade de Tel Abyad, segundo uma testemunha citada pela Reuters.

As forças curdas lançaram esta quarta-feira um apelo dirigido aos EUA e aliados para que seja criada uma zona de exclusão aérea sobre a região, alegando que os civis estão “indefesos”.

Os Governos de França e do Reino Unido querem convocar uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU para debater a intervenção turca. Vários aliados dos EUA e da Turquia na NATO têm repudiado a acção turca na Síria e pedem contenção. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, disse condenar “veementemente” a operação turca e apelou a Ancara para que recue. “A Turquia arrisca mais desestabilização na região e o ressurgimento do ISIS [Daesh]”, afirmou Maas.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tentou aplacar as críticas dos restantes Estados-membro, dizendo que a Aliança Atlântica foi informada por Ancara antes da operação e que a Turquia tem “preocupações de segurança legítimas”. “Fui assegurado de que qualquer acção tomada no Norte da Síria será proporcional e calculada”, acrescentou Stoltenberg.

Antes da ofensiva, as autoridades curdas declararam um estado de “mobilização geral”. “Apelamos a todas as nossas instituições, ao nosso povo em todos os seus componentes, para que se dirijam para região fronteiriça com a Turquia para que cumpram o seu dever e mostrem resistência face a estes momentos sensíveis e históricos”, afirmaram os líderes curdos num comunicado.

A cidade de Ceylanpinar, no lado turco da fronteira, foi atingida por dois morteiros, mas não houve qualquer vítima.

Intervenção aguardada

A ofensiva turca era algo que já se adivinhava. A retirada dos militares norte-americanos do Norte da Síria, ordenada por Donald Trump no domingo, viabilizou a operação que a Turquia planeava há muito tempo. Erdogan quer criar uma “zona segura” para onde pretende enviar os refugiados sírios no seu território. Para além disso, tem o objectivo de atacar as forças curdas das SDF, que considera parte do movimento separatista curda activo na Turquia.

Erdogan baptizou a ofensiva de “Operação Fonte da Paz” com a qual pretende “neutralizar as ameaças terroristas contra a Turquia e estabelecer uma zona segura para facilitar o regresso dos refugiados sírios às suas casas”. O Presidente turco garantiu ainda que a “integridade territorial da Síria” será preservada.

A decisão de Trump foi objecto de muita polémica, uma vez que as SDF foram aliados fundamentais no combate contra o Daesh no Norte da Síria. A abertura de uma nova frente de conflito na guerra síria também poderá prejudicar o combate contra as restantes unidades do Daesh que permanecem activas. As SDF mantêm milhares de combatentes do Daesh presos e há dúvidas sobre se vão conseguir mantê-los detidos num contexto de combate com as forças turcas.

Confrontado com críticas até de aliados republicanos no Congresso, Trump negou estar a abandonar os antigos aliados e avisou Ancara de que a sua Administração está disponível para adoptar medidas económicas penalizadoras caso a Turquia “exceda os limites” na sua intervenção no Nordeste da Síria.

As forças curdas estiveram na linha da frente no combate ao Daesh durante os períodos de maior vitalidade do grupo que chegou a controlar uma vasta área na Síria e no Iraque. Até agora, contavam com o respaldo norte-americano perante a ameaça turca, para quem as ambições curdas de estabelecerem um Estado autónomo, o Curdistão, são um perigo existencial.