Dois mortos e vários feridos em ataque contra sinagoga na Alemanha

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque a tiro em frente a uma sinagoga na cidade de Halle, no Leste da Alemanha. As autoridades procuram mais de um suspeito, que fugiram do local num veículo.

Um dos atiradores lançou ainda uma granada para um cemitério judeu, segundo o jornal alemão Bild. Um dos suspeitos envergava um uniforme de estilo militar e possuía várias armas, diz a emissora Deutsche Welle.

“De acordo com as primeiras informações, duas pessoas foram mortas em Halle”, anunciou a polícia local no Twitter. “Houve vários disparos. Os suspeitos fugiram num veículo. Estamos à procura deles e pedimos aos habitantes que permaneçam em casa”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ataque aconteceu no dia do Yom Kippur, o dia mais sagrado do Judaísmo, em que os fiéis fazem um jejum de 24 horas, e as sinagogas são nesse dia um especial ponto de encontro de quem professa a fé judaica.

A principal estação ferroviária de Halle foi encerrada.