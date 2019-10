Bruxelas não aceitará “qualquer preço” para ter acordo do “Brexit”

De um debate no Parlamento Europeu sobre o “Brexit”, com a participação do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do chefe da equipa negocial da União Europeia, Michel Barnier, saiu esta quarta-feira um recado claro para o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. O acordo que evita o salto no desconhecido no dia 31 de Outubro não vai acontecer “a qualquer preço” — e muito menos na base da “chantagem” ou dos “jogos políticos” de Downing Street, que “aparentemente se tornaram mais importantes do que os interesses do país”, como denunciou o presidente do grupo do Partido Popular Europeu, Manfred Weber.

Um acordo para a saída ordenada do Reino Unido da União Europeia, na data prevista, é o desfecho desejável das negociações que estão a desenrolar-se em contra-relógio antes do Conselho Europeu da próxima semana, repetiram os dirigentes europeus, que já não conseguem disfarçar a sua impaciência com as manobras políticas de Boris Johnson. “Continuamos as nossas discussões sobre os termos da saída do Reino Unido. O Michel e eu estamos a trabalhar para um acordo, mas não podemos aceitar este atirar de culpas a partir de Londres”, informou Juncker, que quis ser “económico” na sua intervenção.

O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, foi um dos muitos que pediram a palavra para para elogiar a postura construtiva europeia e censurar as tácticas de Boris Johnson e da sua equipa, considerando inadmissível “o jogo de passa culpas” que tem entretido os responsáveis políticos britânicos. “Não podemos ceder a essa chantagem”, apelou, insistindo que “os europeus estão totalmente disponíveis para um acordo, no curto prazo de uma semana, ou depois de uma extensão”. “Mas é preciso haver boa-fé e vontade do Reino Unido”, frisou.

Regressado de uma ronda de contactos na capital britânica, o presidente do Parlamento, David Sassoli, mostrou-se pessimista. “Como expliquei ao senhor Johnson, as suas ideias não funcionam. Agora só há duas hipóteses: a extensão do prazo de saída, ou o no deal, um resultado extremamente negativo e que espero que possa ser evitado”, disse, acrescentando que “esse desfecho será responsabilidade de Londres”.

O negociador da UE elencou, mais uma vez, os três principais problemas da solução alternativa de Johnson para retirar a cláusula de salvaguarda para a Irlanda (o chamado “backstop”) do acordo de saída. A proposta do líder britânico para evitar a reposição das infra-estruturas alfandegárias à ilha da Irlanda assenta em “medidas unilaterais”, “tecnologias inexistentes” e num sistema que “nunca foi desenvolvido nem testado”, disse Barnier, sem ir tão longe como outros que a consideraram “virtual” e “pouco séria”.

O diplomata francês preferiu apontar os seus defeitos em vez de a pôr completamente em causa. Tal como está formulada, a alternativa ao “backstop” não é funcional, nem credível, nem estável, mas Barnier acredita que “com boa vontade” a proposta pode ser melhorada. “É muito difícil, mas com boa vontade penso que será possível”, disse, acrescentando porém que os europeus jamais aceitarão “substituir uma solução operacional e rigorosa e por uma solução hipotética e provisória”. Perante os problemas “graves e concretos” que o “Brexit” coloca, “ninguém em Londres deve surpreender-se que Bruxelas queira soluções precisas e juridicamente sólidas”, notou.