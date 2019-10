Universidade de Córdoba distingue Campo Arqueológico de Mértola com prémio Sísifo

O Campo Arqueológico de Mértola (CAM) vai receber nesta quinta-feira, dia 10 de Outubro, o “ IV Prémio Sísifo a la Investigación, Defensa y Difusión del Património Arqueológico” 2019, atribuído pela Associação Arqueología Somos Todos, da área de arqueologia da Universidade de Córdoba.

O júri do Prêmio Sísifo, reunido a 18 de Setembro, decidiu por unanimidade, atribuir o galardão em “reconhecimento pelo trabalho de pesquisa, protecção, e revitalização do património arqueológico e cultural desta localidade, que se tornou um modelo internacional de arqueologia integral”, refere a Associação Cultural da Universidade de Córdoba.

O arqueólogo Virgílio Lopes que integra a equipa de investigadores do CAM, liderada por Cláudio Torres, referiu ao PÚBLICO que a atribuição do júri da Universidade de Córdoba destaca “a luta e o compromisso do CAM com a História e a Arqueologia, através do reconhecimento do trabalho na preservação do legado material e intelectual do passado de Mértola e do seu contributo para a o desenvolvimento local” há mais de quatro décadas.

A cerimónia de entrega do prémio Sísifo 2019 terá lugar na Casa Árabe, em Córdoba, no dia 10 de Outubro às 19h30.