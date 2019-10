Metro esteve parado em Lisboa. Circulação continua condicionada em toda a rede

A circulação nas quatro linhas do Metro de Lisboa esteve interrompida entre as 10h37 e as 10h55, confirmou ao PÚBLICO fonte da empresa.

Na origem do problema esteve uma falha de energia alheia ao Metro de Lisboa, disse a mesma fonte.

“Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada”, informava o site do Metro de Lisboa, pelas 10h50.

Entretanto a empresa informou que “existem perturbações na circulação” e que “o tempo de espera pode ser superior ao normal”.