Juros da dívida portuguesa de novo abaixo das taxas de Espanha

Pelo segundo dia consecutivo, as taxas de juro da dívida pública portuguesa a 10 anos registaram um valor mais baixo que as de Espanha, reforçando a ideia de que, com os ratings a subir e os mercados confiantes na estabilidade da situação política, Portugal pode aspirar a ter, pelo menos nos tempos mais próximos, condições de financiamento tão ou mais favoráveis que o país vizinho.

