Sporting atropela e Benfica tropeça na Champions de futsal

Estreias distintas para as equipas portuguesas na Liga dos Campeões de futsal. Nesta quarta-feira, o Sporting, campeão europeu, iniciou a defesa do título com um triunfo frente ao Mostar, campeão da Bósnia, por 5-0, enquanto o Benfica não foi além de um empate a um golo frente ao Kherson, campeão ucraniano.

Na Eslovénia – os jogos do grupo 1 são organizados pelos eslovenos do Dobovec –, o Sporting adiantou-se aos 13 minutos, com o pivot Cardinal a descobrir Pauleta ao segundo poste.

Três minutos depois Alex rematou certeiro, dando aos “leões” um 2-0 ao intervalo. O regresso foi praticamente em festejo, com um golo de Cavinato – a bola desviou num adversário –, antes de Pany Varela (aproveitou erro do guarda-redes) e Cardinal (assistido por Cavinato) desenharem a “mão cheia” no marcador.

Benfica tropeça

Na Bélgica – grupo 2 organizado pelo Halle-Gooik –, o Benfica esteve num jogo “morno” na primeira parte. A partida chegou mesmo a ser interrompida alguns minutos, por irregularidades numa das balizas, mas os “encarnados” aproveitaram a paragem para regressarem mais activos. O golo surgiu já perto do intervalo, por parte de Fernandinho, numa fase em que a equipa portuguesa já tinha criado algumas oportunidades de golo.

O Kherson chegou ao empate por Zvarych e, apesar de ter jogado mais de sete minutos no limite das faltas, conseguiu manter o empate até ao final.

As equipas portuguesas voltam a jogar nesta quinta-feira (16h30), numa fase na qual seguem em frente três das quatro equipas de cada grupo. O Sporting defronta o Ekonomac, da Sérvia, enquanto o Benfica defronta o Araz, do Azerbaijão.