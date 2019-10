Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira passam a primeira ronda em Menorca

Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira garantiram nesta quarta-feira o apuramento para os oitavos-de-final do Open de Menorca do World Padel Tour (WPT). As duas atletas portuguesas voltam a jogar na ilha espanhola na manhã desta quinta-feira. Apesar de ter feito um bom torneio, Diogo Rocha foi afastado nos “16-avos”.

A primeira portuguesa a entrar em acção em Menorca foi Sofia Araújo, que não teve grandes problemas em garantir um lugar nos “oitavos”. A actual n.º 30 do WPT, jogando ao lado da argentina María Virginia Riera, teve pela frente a dupla espanhola formada por Marta Talaván (n.º 36) e Elena Ramírez (n.º 47), e venceu por números claros: 6-1 e 6-3.

A jogadora de Lisboa voltará a jogar a partir das 8h30 desta quinta-feira. As adversárias de Araújo e Riera nos oitavos-de-final serão a argentina Delfina Brea Senesi e a espanhola Bea González, a dupla n.º 7 do torneio que afastou Sara Soto/Celeste Paz com facilidade (6-1 e 6-0).

Ana Catarina Nogueira sentiu mais dificuldades, mas confirmou o favoritismo e também conseguiu vencer. A n.º 8 do WPT, que no passado fim-de-semana, fazendo parelha com Sofia Araújo, conquistou pela nona vez o campeonato nacional, defrontou Cortiles Tapias e Castelló Lopez, e também ganhou em dois sets.

A jogadora do Porto e a espanhola Paulo Josemaría ganharam por 6-3 e 7-5, e regressam ao court igualmente às 8h30 desta quinta-feira. As adversárias de Nogueira e Josemaría serão Verónica Virseda (n.º 21) e Carmen Villalba (n.º 20), que bateram Nuria Rodríguez/Carmen García, por 3-6, 6-3 e 6-3.

No quadro masculino, Portugal ficou sem representantes após o afastamento nesta quarta-feira de Diogo Rocha. O jogador do Porto conseguiu entrar pela segunda vez este ano no quadro principal de um Open ou Master do WPT, no entanto, apesar da boa réplica, acabou afastado por uma dupla com melhor ranking: Adrián Antelo (n.º 39) e Javier Vásquez (n.º 40).

No primeiro torneio em que fez par com Fernández Cano, Diogo Rocha perdeu o primeiro set no tie-break (6-7), mas venceu o segundo (6-4). No parcial decisivo, Antelo e Vásquez conseguiram quebrar o serviço e garantiram o apuramento com um triunfo, por 6-3.

Com a entrada no quadro principal do Open de Menorca, Diogo Rocha (n.º 87) vai somar mais 75 pontos e deverá subir mais algumas posições no ranking do WPT.