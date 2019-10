Rússia estreia-se a vencer na ginástica masculina

A Rússia venceu pela primeira vez (como nação única) o título mundial masculino de ginástica artística, nos Mundiais que decorrem em Estugarda, na Alemanha, chegando a um feito até aqui só conseguido enquanto União Soviética.

Nesta quarta-feira, os russos venceram a China e o Japão no exercício colectivo, com 261,726 pontos, contra 260,729 dos chineses, segundos, e 258,729 dos japoneses, terceiros, numa final decidida no último exercício, em que Nikita Nagornyy confirmou o ouro.

A China era detentora de todos os títulos mundiais desde 1994 com excepção de dois: o de 2001 (Bielorrússia) e o de 2015 (Japão).