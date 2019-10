Uma viagem guiada pelos 30 anos de Serralves

Neste P24, celebramos os 30 anos da Fundação Serralves. Como? Com uma visita guiada pelo museu de arte contemporânea, no Porto. A directora adjunta do museu, Marta Moreira de Almeida, orienta-nos pela “Viagem ao Princípio: Ida e Volta”, que tem lugar tanto no Museu, Casa e Parque de Serralves. Subscreva o P24 e, antes de tudo, tenha o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no Soundcloud e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​