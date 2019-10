Uma feira para jovens coleccionadores

Depois de uma primeira edição portuguesa, há um ano, a Drawing Room, feira de arte exclusivamente dedicada ao desenho e ao suporte papel, abriu esta quarta-feira nas instalações da SNBA, em Lisboa, numa inauguração apenas para convidados. Trata-se de uma iniciativa espanhola, que leva já quatro edições em Madrid, e para Lisboa foram convidadas 25 galerias de diversos países, com uma óbvia maioria portuguesa. Há muitas galerias de Lisboa, três do Porto — Pedro Oliveira, Kubikgallery e Sala 117 —, a Fonseca Macedo, de Ponta Delgado, uma japonesa, outra moçambicana, outra colombiana, e duas espanholas. Da Argentina, país convidado desta edição, vieram cinco galerias que ocupam uma das salas do primeiro andar. Há também uma boa secção de gravuras, múltiplos e outras edições — que também no ano passado constituiu um dos melhores aspectos da feira —, e a exposição colectiva Diálogos / Duplos, onde o curador João Silvério apresenta uma selecção do núcleo de desenho da colecção do escritório de advogados PLMJ. Criou-se um programa de conferências, conversas e visitas a decorrer em diferentes pontos de Lisboa, desde o MAAT ao Museu do Chiado, passando por lançamentos de livros de artistas, visitas a ateliers, etc. O programa detalhado pode ser consultado online, no site drawingroom.pt.

Continuar a ler