As calças justas prateadas rasgam-se durante a primeira canção. Na terceira do alinhamento, Nick Cave salta para a plateia e começa a arrastar as calças rasgadas entre o público. Avista uma vítima a passa à acção. Enrola o cabo do microfone à volta do pescoço de uma mulher e grita-lhe aos ouvidos: “Express yourself!”. Acto contínuo, a equipa do The Underground, em Nova Iorque, obriga a banda a terminar o concerto. Tinham sido tocadas três canções, o público reduzira-se a dez espectadores. Assim acabava, dia 23 de Setembro de 1981, a primeira actuação de Nick Cave, então vocalista dos Birthday Party, em território americano.

