Escritores e ilustradores portugueses participam na Feira do Livro de Guadalajara

Os escritores Afonso Cruz, David Machado, Patrícia Portela e a ilustradora Mariana a Miserável são alguns dos autores portugueses convidados a participar na Feira Internacional do Livro de Guadalajara 2019, de 30 de Novembro a 7 de Dezembro, no ano que se segue a Portugal ter sido o país convidado.

De acordo com a informação disponível na página da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara, que se realiza anualmente nesta cidade do México, a iniciativa “FIL Literatura” conta este ano com a participação de quatro autores portugueses.

No dia 6 de Dezembro, os escritores David Machado e Patrícia Portela juntam-se ao angolano Ondjaki num encontro subordinado ao tema “literatura em língua portuguesa”.

O mesmo painel repete-se no dia seguinte, desta vez com a participação de Afonso Cruz e Alexandra Lucas Coelho.

No âmbito da poesia, a FIL tem programados vários salões de poesia, que vão contar com a presença dos poetas portugueses Raquel Nobre Guerra e Cláudia R. Sampaio, no dia 30 de Novembro, Vasco Gato, no dia 2 de Dezembro, e Luís Quintais, no dia 3 de Dezembro.

Na secção da FIL dedicada aos profissionais, Portugal marca presença em dois fóruns - Filustra e Desenho Editorial - com a ilustradora Mariana a Miserável.

No dia 2 de Dezembro, a autora portuguesa participa numa sessão só com mulheres, intitulada “Exploração visual feminina”, integrada no tema “Construir universos ilimitados”, da Filustra.

A 4 de Dezembro, Mariana a Miserável volta a ser convidada, mas para o evento de design editorial subordinado ao tema “Estímulos visuais que provocam inspiração”, no painel “Ser multidisciplinar: desenvolver habilidades diversas”.

A organização destaca que a oitava edição do FILustra vai reunir ainda ilustradores e editores da Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, Espanha, Marrocos, México, Irlanda, Suíça, Taiwan, Uruguai e Venezuela, com o objectivo de partilhar novas ideias com aqueles que se dedicam à ilustração.

Quanto ao Fórum Internacional de Design Editorial, que vai na sua sexta edição, apresentará um programa de mesas redondas, conferências e workshops especializados para designers editoriais e gráficos, editores, ilustradores e estudantes interessados neste campo.

A FIL de Guadalajara é um espaço de promoção de livros e leitura, mas também de troca de ideias entre profissionais da indústria livreira.

Este ano, o país convidado de honra é a Índia, sucedendo a Portugal, que participou como país convidado em 2018.